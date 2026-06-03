Азербайджансько-українська енергетична співпраця виходить на новий рівень

Країни можуть активізувати спільні зусилля щодо розширення доступу Європи до газу та нафти в обхід Росії

Азербайджан прийняв один із ключових міжнародних заходів у галузі енергетики – Бакинський енергетичний форум. Україну представляла делегація високого рівня, очолювана першим віцепремʼєр-міністром - міністром енергетики Денисом Шмигалем. Це було надзвичайно важливим з огляду на досвід, набутий Україною від початку повномасштабного вторгнення Росії, зокрема у контексті важких російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі і особливостей азербайджано-української співпраці у забезпеченні енергетичної безпеки Європи.

На офіційній церемонії відкриття форуму Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що важко уявити, яким був би сьогодні європейський енергетичний ринок без Південного газового коридору. Азербайджанський природний газ постачається до 16 країн світу, 10 із яких є державами-членами Європейського Союзу. Число цих країн, безумовно, збільшиться. Додатковий видобуток газу здійснюватиметься на Апшеронському родовищі та інших ділянках глибоководних нафтогазоконденсатних родовищ Азері-Чираг-Гюнешлі. Це дозволить збільшити внесок Азербайджану в глобальну енергетичну безпеку і зменшити залежність Європи від російського газу.

Азербайджано-українське співробітництво в галузі енергетичної безпеки також виходить на новий етап. Це стало ще помітнішим на тлі війни, яку Росія розв'язала проти України. Як зазначив Денис Шмигаль у своєму виступі, російсько-українська війна триває вже 1600 днів, і за цей час Україна пережила чотири військові зими. Міністр наголосив, що минула зима стала найважчою, оскільки Росія атакувала ракетами та безпілотниками майже всі основні енергетичні об'єкти України. Завдяки діям Сил оборони України, самовідданості працівників енергетичної галузі та підтримці міжнародних партнерів країні вдалося запобігти колапсу енергетичної системи. У найскладніший період минулої зими Азербайджан зробив особливо важливий внесок в енергетичну безпеку України, надавши 11 пакетів енергетичної підтримки.

Шмигаль також акцентував увагу на тому, що Україна та Азербайджан можуть активізувати спільні зусилля щодо розширення доступу Європи до газу та нафти в обхід Росії. Це не просто ідея. За нею стоять масштабні проєкти. По-перше, Україна та Азербайджан можуть зробити значний внесок у зміцнення енергетичної безпеки Європи за рахунок збільшення постачання газу та нафти в обхід Росії з використанням української енергетичної інфраструктури.

По-друге, Україна вже є частиною нової європейської газової карти, у тому числі за рахунок Трансбалканського маршруту, який може постачати каспійський газ до регіонів Європи, які зазнають дефіциту енергоресурсів. Перші тестові поставки азербайджанського газу цим маршрутом продемонстрували практичну реалізацію цієї ініціативи.

По-третє, Україна має найбільші в Європі підземні газосховища загальним обсягом близько 30 мільярдів кубометрів, які можуть стати частиною нової архітектури поставок.

Все це говорить про те, що Азербайджан збільшить свою роль як надійний постачальник, Україна зміцнить свої позиції як великий транзитний і сервісний центр, а Європа отримає стабільні альтернативні джерела енергії.