У Москві та Петербурзі ввели обмеження на продаж бензину

У московському регіоні почали запроваджувати обмеження на продаж бензину, аналогічна ситуація спостерігається у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Новая газета. Европа з посиланням на місцеві медіа, передає Укрінформ.

Як зазначається, у московському районі Троїцьк на заправці мережі ОРТК запровадили обмеження на продаж палива — тепер там в одні руки відпускають максимум 60 літрів бензину та 100 літрів дизеля.

У центральному офісі ОРТК розповіли журналістам, що обмеження запровадили з 30 травня на всіх заправках мережі. Вони діятимуть, поки не стабілізується ринкова ситуація.

У пресслужбі «Лукойлу» заявили, що також ввели обмеження на продаж бензину на заправках мережі в столичному російському регіоні — максимум 100 літрів на одну особу. «Газпром» оголосив про ліміт до 150 літрів. Водночас «Роснефть» і «Татнефть» заявили про відсутність обмежень, однак вони можуть з’явитися «залежно від ситуації».

Російські ЗМІ повідомили у понеділок про різке зростання цін на пальне на московських заправках. За словами джерел, це пов’язано із труднощами при закупівлі бензину, а також з ускладненою логістикою.

Також з кінця минулого тижня обмеження на продаж бензину з'явилися на заправках у Санкт-Петербурзі. Цю інформацію підтвердили на гарячій лінії «Киришиавтосервиса» — «дочки» головного НПЗ в окрузі. Джерела російських медіа також вказують на логістичні труднощі при постачанні бензину.

Як повідомляв Укрінформ, окрім тимчасово окупованого Криму, дефіцит бензину утворився у Бєлгородській та Курській областях Росії.

На паливному ринку очікують, що бензинова криза торкнеться більшої частини РФ.

Також російський уряд до 30 листопада заборонив експорт із країни авіаційного пального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом січня-травня поточного року Сили оборони України уразили 15 російських нафтопереробних заводів, що спричинило кризу на ринку пального.