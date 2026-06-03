У Британії розбився військовий гелікоптер, загинули троє людей

У середу, 3 червня, військовий гелікоптер ВМС Великої Британії розбився у полі поблизу міста Окгемптон, що на південному-заході країни, екіпаж у складі трьох осіб загинув.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

«Міністерство оборони підтвердило, що це був гелікоптер Королівського флоту», - заявив речник ВМС Великої Британії.

За його словами, інцидент за участю гелікоптера Королівського флоту стався незадовго до 04:00 ранку в середу, 3 червня, поблизу Суртона-Дауна (Девон).

«Триває розслідування, і наразі недоречно давати подальші коментарі», - додав він.

«З глибоким сумом ми можемо додати, що троє членів (екіпажу гелікоптера – ред.) Королівських ВМС загинули під час навчань з вертольотами», - повідомив речник згодом.

Глава ВМС, генерал Гвін Дженкінс, у своїй заяві сказав, що він «глибоко засмучений цією новиною», і підтвердив, що аварії зазнав саме гелікоптер Merlin Mk4.

Тим часом поліція Девону та Корнуоллу повідомила, що на місці інциденту в Суртон-Дауні, поблизу Окегемптона, працюють служби екстреної допомоги.

Кілька доріг перекрито в районі автомагістралей A386 та A30.

Дві авіабази Королівського флоту Великої Британії розташовані поблизу Девону: RNAS Culdrose, одна з найбільших вертолітних баз Європи, розташована поблизу Гелстона в Корнуоллі, а RNAS Yeovilton в Сомерсеті й містить понад сто повітряних суден.

Як повідомляв Укрінформ, у США у повітрі під час авіашоу в штаті Айдахо зіткнулися два винищувачі.

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