У Британії розбився військовий гелікоптер, загинули троє людей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
«Міністерство оборони підтвердило, що це був гелікоптер Королівського флоту», - заявив речник ВМС Великої Британії.
За його словами, інцидент за участю гелікоптера Королівського флоту стався незадовго до 04:00 ранку в середу, 3 червня, поблизу Суртона-Дауна (Девон).
«Триває розслідування, і наразі недоречно давати подальші коментарі», - додав він.
«З глибоким сумом ми можемо додати, що троє членів (екіпажу гелікоптера – ред.) Королівських ВМС загинули під час навчань з вертольотами», - повідомив речник згодом.
Глава ВМС, генерал Гвін Дженкінс, у своїй заяві сказав, що він «глибоко засмучений цією новиною», і підтвердив, що аварії зазнав саме гелікоптер Merlin Mk4.
Тим часом поліція Девону та Корнуоллу повідомила, що на місці інциденту в Суртон-Дауні, поблизу Окегемптона, працюють служби екстреної допомоги.
Кілька доріг перекрито в районі автомагістралей A386 та A30.
Дві авіабази Королівського флоту Великої Британії розташовані поблизу Девону: RNAS Culdrose, одна з найбільших вертолітних баз Європи, розташована поблизу Гелстона в Корнуоллі, а RNAS Yeovilton в Сомерсеті й містить понад сто повітряних суден.
Як повідомляв Укрінформ, у США у повітрі під час авіашоу в штаті Айдахо зіткнулися два винищувачі.
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