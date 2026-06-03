Тайвань планує розмістити на своїх островах у Південнокитайському морі патрульних робопсів

Оборонне відомство Тайваню має намір розмістити роботизованих патрульних собак на кількох контрольованих Тайбеєм островах у Південнокитайському морі, на які претендує Пекін.

Про це пише Reuters, передає Укрінформ.

Тайвань модернізує свої збройні сили для кращого стримування Китаю, і розробка різного роду безпілотних комплексів стала одним із ключових напрямків діяльності Міністерства оборони та підпорядкованих йому науково-дослідних установ.

Одна з таких – військовий Національний інститут науки і технологій Чун-Шань – продемонструвала три різні версії робота-собаки, створені компанією Ghost Robotics, великим постачальником чотириногих роботів для армії США.

Тайванський інститут оснастив роботів власними розробками для розвідки, спостереження та ведення вогню, остання з яких включає гармату на спині дрона.

Заступник керівника дослідницького відділу інституту Джен Кокуан заявив, що військові висловили потребу в такому обладнанні, хоча ще не зробили офіційного замовлення.

«Насправді морські піхотинці вважають, що на пляжах та узбережжі, зокрема для берегової охорони в Наньші та Дунші для патрулювання й інспекцій, існує нагальна потреба в таких роботах», – сказав Джен, маючи на увазі острови Спратлі та Пратас у Південнокитайському морі, що перебувають під контролем Тайваню і на які претендує Китай.

Тайвань має один великий острів у складі архіпелагу Спратлі й водночас контролює всі Пратас, розташовані у стратегічно важливій верхній частині Південнокитайського моря і захист яких у мирний час є відповідальністю берегової охорони.

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На згаданих островах немає місцевого населення, окрім позицій тайванської берегової охорони.

Китай в останні роки ухвалив внутрішні закони щодо Південнокитайського моря і заявив про свій суверенітет над більшою його частиною, включно з районами, на які претендують Тайвань, а також Філіппіни, Бруней, Індонезія, Малайзія та В’єтнам. Для підкріплення своїх претензій Пекін збільшив кількість патрулів берегової охорони та безпілотників поблизу спірних районів, намагаючись не допускати проникнення у «свої» води іноземних суден.

Як повідомляв Укрінформ, американські збройні сили прагнуть посилити здатність до стримування Китаю або ведення бойових дій у разі атаки на Тайвань.

Фото: скриншот із відео