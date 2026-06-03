Естонія з вересня не визнаватиме небіометричних диппаспортів РФ
Про це повідомила ERR, передає Укрінформ.
Як зазначається, це рішення стало продовженням кроку, зробленого у березні 2025 року, коли Естонія припинила визнавати небіометричні закордонні паспорти громадян РФ.
У Міністерстві закордонних справ Естонії наголосили, що небіометричні паспорти, які не містять вбудованого чипа з біометричними даними власника, створюють підвищені ризики зловживань.
Крім того, зауважили у відомстві, такі документи не відповідають рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) щодо безпечних проїзних документів.
Як повідомляв Укрінформ, Естонія з березня 2025 року більше не визнає небіометричних закордонних паспортів, виданих Російською Федерацією. З липня 2024 року Чехія також не визнає закордонний паспорт РФ без біометричних даних.