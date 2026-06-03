Естонія з вересня не визнаватиме небіометричних диппаспортів РФ

Із 1 вересня цього року Естонія припинить визнавати видані Росією небіометричні дипломатичні та службові паспорти для перетину кордонів ЄС та оформлення віз.

Про це повідомила ERR, передає Укрінформ.

Як зазначається, це рішення стало продовженням кроку, зробленого у березні 2025 року, коли Естонія припинила визнавати небіометричні закордонні паспорти громадян РФ.

У Міністерстві закордонних справ Естонії наголосили, що небіометричні паспорти, які не містять вбудованого чипа з біометричними даними власника, створюють підвищені ризики зловживань.

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Крім того, зауважили у відомстві, такі документи не відповідають рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) щодо безпечних проїзних документів.

Як повідомляв Укрінформ, Естонія з березня 2025 року більше не визнає небіометричних закордонних паспортів, виданих Російською Федерацією. З липня 2024 року Чехія також не визнає закордонний паспорт РФ без біометричних даних.