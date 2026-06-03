ЦРУ припинило передавати дані про Іран директору Нацрозвідки США - Reuters
Про це з посиланням на джерела в американському уряді пише Reuters, передає Укрінформ.
«На тлі розбіжностей, пов’язаних з розподілом повноважень та обміном розвідданими, ЦРУ припинило робити внесок у деякі оцінки розвідки, що стосуються, зокрема, операцій проти Ірану», - ідеться в публікації.
Як зазначається, конфлікт між ЦРУ та апаратом директора Нацрозвідки, що почався у лютому минулого року, призвів до порушення взаємодії американських розвідслужб у сфері аналізу загроз національній безпеці, на який спираються президенти США.
За словами співрозмовників Reuters, ЦРУ та апарат директора Національної розвідки «здебільшого працюють тепер окремо».
Водночас речниця апарату директора Нацрозвідки Олівія Коулман, коментуючи цю ситуацію, заявила, що уряд США продовжує отримувати розвіддані та аналіз у «найкращому вигляді».
«Президент та відповідні посадові особи адміністрації продовжують отримувати найкращі розвідувальні дані та аналіз від розвідувальних служб. Апарат директора Національної розвідки та агентства, які він контролює, щодня спілкуються і співпрацюють з колегами з ЦРУ щодо всього спектру розвідувальних продуктів та операцій», - запевнила Коулман.
Зауважимо, директор Національної розвідки офіційно вважається координатором діяльності всіх 18 розвідувальних органів США.
Як повідомляв Укрінформ, призначена Дональдом Трампом директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард наприкінці травня залишила свою посаду.
Фото: cia.gov