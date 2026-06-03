ЦРУ припинило передавати дані про Іран директору Нацрозвідки США - Reuters

Центральне розвідувальне управління США припинило передавати апарату директора Національної розвідки частину отриманих даних, зокрема щодо Ірану.

Про це з посиланням на джерела в американському уряді пише Reuters, передає Укрінформ.

«На тлі розбіжностей, пов’язаних з розподілом повноважень та обміном розвідданими, ЦРУ припинило робити внесок у деякі оцінки розвідки, що стосуються, зокрема, операцій проти Ірану», - ідеться в публікації.

Як зазначається, конфлікт між ЦРУ та апаратом директора Нацрозвідки, що почався у лютому минулого року, призвів до порушення взаємодії американських розвідслужб у сфері аналізу загроз національній безпеці, на який спираються президенти США.

За словами співрозмовників Reuters, ЦРУ та апарат директора Національної розвідки «здебільшого працюють тепер окремо».

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Водночас речниця апарату директора Нацрозвідки Олівія Коулман, коментуючи цю ситуацію, заявила, що уряд США продовжує отримувати розвіддані та аналіз у «найкращому вигляді».

«Президент та відповідні посадові особи адміністрації продовжують отримувати найкращі розвідувальні дані та аналіз від розвідувальних служб. Апарат директора Національної розвідки та агентства, які він контролює, щодня спілкуються і співпрацюють з колегами з ЦРУ щодо всього спектру розвідувальних продуктів та операцій», - запевнила Коулман.

Зауважимо, директор Національної розвідки офіційно вважається координатором діяльності всіх 18 розвідувальних органів США.

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Як повідомляв Укрінформ, призначена Дональдом Трампом директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард наприкінці травня залишила свою посаду.

Фото: cia.gov