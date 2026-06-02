Трамп призначив нового керівника Національної розвідки

У вівторок президент США Дональд Трамп призначив директора Федерального агентства з фінансування житла (FHFA) Білла Пулте виконуючим обов’язки директора Національної розвідки, підвищивши свого політичного соратника на ключову посаду в сфері національної безпеки.

Пулте замінить Тулсі Габбард, яка оголосила про намір залишити посаду директора Національної розвідки наприкінці цього місяця.

«Вільям має великий досвід управління найчутливішими питаннями в Америці, безпекою та стабільністю ринків, а також понад 10 трильйонами доларів у Fannie Mae/Freddie Mac, що є значним зростанням порівняно з тим, що було лише 12 місяців тому», - написав Трамп у Truth Social.

Пулте використовував свою посаду в регуляторному органі з фінансування житла для ініціювання розслідувань щодо осіб, яких Трамп вважає своїми політичними ворогами, зазначає видання.

Пулте також залишиться на посаді директора FHFA та голови іпотечних компаній Fannie Mae та Freddie Mac, повідомив Трамп.

Вибір Пулта є незвичайним; керівнику житлово-комунального господарства бракує військового досвіду та досвіду роботи в розвідувальному співтоваристві, пише Bloomberg.

Тулсі Габбард залишає свою посаду.

