В ООН попередили про неминуче підвищення температури через повернення Ель-Ніньо
Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.
За даними ВМО, імовірність формування природного кліматичного явища Ель-Ніньо, яке спричиняє підвищення глобальної температури та посилення деяких опадів, становить 80% до вересня та 90% до листопада. За даними організації, на найближчі три місяці майже в усіх регіонах планети прогнозуються незвично високі температури та підвищена ймовірність екстремальних опадів і посухи.
Останнє Ель-Ніньо, яке сталося у 2023-2024 роках, було одним із п’яти найсильніших за всю історію спостережень і призвело до надзвичайно спекотного 2024 року, який побив світові рекорди температури.
Хоча кожне явище Ель-Ніньо є унікальним, вчені зазвичай пов’язують його з посиленням опадів у деяких районах Південної Америки, на півдні США, у регіоні Африканського Рогу та в Центральній Азії. Водночас посушливі умови зазвичай спостерігаються в Центральній Америці, на півночі Південної Америки, у Карибському басейні, Австралії, Індонезії та деяких районах Південної Азії.
Явище Ель-Ніньо спостерігається раз на кілька років і триває приблизно від дев'яти до 12 місяців. У такі роки вітри, що штовхають теплі води на захід, слабшають або змінюють напрямок, що сприяє нагріванню поверхневих вод у цій частині Тихого океану. Теплі води можуть сприяти утворенню ураганів у центральній та східній частинах Тихого океану, але перешкоджають їхньому утворенню в басейні Атлантичного океану.
За даними ВМО, температура поверхні моря в тих районах Тихого океану, які вчені використовують як еталон, наприкінці квітня — до середини травня наближалася до порогових значень Ель-Ніньо, що було зумовлено надзвичайно теплими умовами у підводних шарах. Вона зазначила, що атмосферна складова Ель-Ніньо також відповідала його розвитку.
Раніше вчені попереджали, що це може бути найсильніше явище цього століття. Однак ВМО не підтримала такі прогнози, заперечивши так зване супер Ель-Ніньо, і заявила, що синоптики все ще перебувають у стані невизначеності.
«Розбіжність у прогнозах велика. Є моделі, які не дають жодних ознак сильного Ель-Ніньо, тоді як інші — навпаки», - сказала генеральний секретар ВМО Селесте Сауло.
Водночас генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ «повинен ставитися до цього як до нагального кліматичного попередження». «Умови Ель-Ніньо підсилять процес глобального потепління. Наслідки будуть ще сильнішими, поширяться ще далі та перетнуть кордони з руйнівною швидкістю», - сказав він.
Ці висновки з’явилися на тлі того, як Західна Європа пережила незвично спекотний травень, зокрема у Великій Британії та Ірландії було побито температурні рекорди для цього місяця.
Як повідомляв Укрінформ, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) назвала роки між 2015 і 2025 найспекотнішими за останні 175 років, причому 2025-ий увійшов у трійку найгарячіших років.
