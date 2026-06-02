В ООН попередили про неминуче підвищення температури через повернення Ель-Ніньо

Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) у вівторок попередила, що світ повинен підготуватися до неминучого повернення Ель-Ніньо та надзвичайно сильних екстремальних погодних явищ.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

За даними ВМО, імовірність формування природного кліматичного явища Ель-Ніньо, яке спричиняє підвищення глобальної температури та посилення деяких опадів, становить 80% до вересня та 90% до листопада. За даними організації, на найближчі три місяці майже в усіх регіонах планети прогнозуються незвично високі температури та підвищена ймовірність екстремальних опадів і посухи.

Останнє Ель-Ніньо, яке сталося у 2023-2024 роках, було одним із п’яти найсильніших за всю історію спостережень і призвело до надзвичайно спекотного 2024 року, який побив світові рекорди температури.

Хоча кожне явище Ель-Ніньо є унікальним, вчені зазвичай пов’язують його з посиленням опадів у деяких районах Південної Америки, на півдні США, у регіоні Африканського Рогу та в Центральній Азії. Водночас посушливі умови зазвичай спостерігаються в Центральній Америці, на півночі Південної Америки, у Карибському басейні, Австралії, Індонезії та деяких районах Південної Азії.

Явище Ель-Ніньо спостерігається раз на кілька років і триває приблизно від дев'яти до 12 місяців. У такі роки вітри, що штовхають теплі води на захід, слабшають або змінюють напрямок, що сприяє нагріванню поверхневих вод у цій частині Тихого океану. Теплі води можуть сприяти утворенню ураганів у центральній та східній частинах Тихого океану, але перешкоджають їхньому утворенню в басейні Атлантичного океану.

За даними ВМО, температура поверхні моря в тих районах Тихого океану, які вчені використовують як еталон, наприкінці квітня — до середини травня наближалася до порогових значень Ель-Ніньо, що було зумовлено надзвичайно теплими умовами у підводних шарах. Вона зазначила, що атмосферна складова Ель-Ніньо також відповідала його розвитку.

Раніше вчені попереджали, що це може бути найсильніше явище цього століття. Однак ВМО не підтримала такі прогнози, заперечивши так зване супер Ель-Ніньо, і заявила, що синоптики все ще перебувають у стані невизначеності.

«Розбіжність у прогнозах велика. Є моделі, які не дають жодних ознак сильного Ель-Ніньо, тоді як інші — навпаки», - сказала генеральний секретар ВМО Селесте Сауло.

Водночас генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ «повинен ставитися до цього як до нагального кліматичного попередження». «Умови Ель-Ніньо підсилять процес глобального потепління. Наслідки будуть ще сильнішими, поширяться ще далі та перетнуть кордони з руйнівною швидкістю», - сказав він.

Ці висновки з’явилися на тлі того, як Західна Європа пережила незвично спекотний травень, зокрема у Великій Британії та Ірландії було побито температурні рекорди для цього місяця.

Як повідомляв Укрінформ, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) назвала роки між 2015 і 2025 найспекотнішими за останні 175 років, причому 2025-ий увійшов у трійку найгарячіших років.

