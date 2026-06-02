Весна у Києві увійшла до двадцятки найтепліших за 145 років

У Києві середньомісячна температура повітря за календарну весну склала 10,4°С, що вище кліматичної норми на 1,0°С.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає Укрінформ.

«За даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря за календарну весну склала 10,4°С, що вище кліматичної норми на 1,0°С. Цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших у столиці з 1881 року спостережень», - ідеться у повідомленні.

Весняні місяці, окрім квітня, у Києві були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав березень – 4,2°С.

Читайте також: Синоптики назвали найтепліший день травня у столиці

Загалом за весну у столиці були зареєстровані лише три температурних рекорди у травні.

Найбільш холодним днем весни було 1 березня, коли температура знизилась до -1,6 ºС, а найтеплішим – 6 травня, коли температура повітря підвищилась до 29,9 ºС.

Опадів цієї календарної весни випало 98 мм, що становить 67 % кліматичної норми.

Як повідомляв Укрінформ, середньомісячна температура у травні у Києві була зафіксована на рівні 16,3°С.