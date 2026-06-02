На Закарпатті затримали російського агента, який шпигував за оборонними заводами

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Закарпатській області завербованого росіянами працівника заводу, який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, агент відстежував адреси таких компаній, а також розвідував інформацію про види та обсяги їх продукції.

Крім цього, фігурант збирав картотеку на працівників відповідних об’єктів, зокрема їхні персональні дані та особливості режиму роботи.

За наявними даними, російське ГРУ планувало використати агентурні відомості для підготовки повітряних атак по заводах ОПК України та вчинення терактів проти посадовців компаній, зокрема інженерів-розробників.

Для виконання завдання агент завуальовано випитував розвіддані у своїх колишніх колег, які наразі працюють на різних підприємствах українського ОПК.

Зазвичай у таких розмовах фігурант діяв під приводом «перейняття передового досвіду» і проявляв професійний інтерес, зокрема до новітніх розробок ОПК та залучених до цього фахівців.

Як з’ясувало розслідування, зібрані відомості зловмисник передавав у воєнну розвідку РФ через свого батька, який проживає в Калінінграді та співпрацює з російською спецслужбою.

У подальшому він мав влаштуватися на інше оборонне підприємство для збору нової інформації на користь Росії.

Крім цього, під час прицільних атак росіян за координатами агента його куратори із ГРУ обіцяли завчасно вивести фігуранта із зони потенційного ураження. Для цього він сподівався одержати від них кодові слова у месенджері.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і запобігли працевлаштуванню російського «крота» на інше підприємство ОПК. Паралельно з цим були убезпечені локації оборонних об’єктів України.

На фінальному етапі спецоперації агента затримали за місцем його проживання. Під час обшуку в його оселі виявили мобільні телефони з доказами роботи на ворога.

Також у затриманого вилучили зброю і боєприпаси, походження яких з’ясовують правоохоронці.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

