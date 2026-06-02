Комбінована атака РФ на Полтавщину: двоє поранених, є пошкодження

В Лубенському районі двоє людей отримали тілесні ушкодження. Також пошкоджені виробниче приміщення приватного підприємства, житлові будинки, транспортні засоби та господарські споруди.

Полтавська область зазнала масованої комбінованої атаки

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.

Слідчі поліції спільно з представниками Управління Служби безпеки України в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки чергового воєнного злочину Російської Федерації.

Усі зібрані матеріали будуть долучені до доказової бази для притягнення держави-агресора до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок атаки російських безпілотників у Полтавському районі 29 травня ввечері було зафіксовано падіння уламків та влучання на кількох локаціях, постраждали двоє людей.