Комбінована атака РФ на Полтавщину: двоє поранених, є пошкодження

Укрінформ
Вночі 2 червня Полтавська область зазнала масованої комбінованої атаки російських безпілотних літальних апаратів та ракет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція України.

В Лубенському районі двоє людей отримали тілесні ушкодження. Також пошкоджені виробниче приміщення приватного підприємства, житлові будинки, транспортні засоби та господарські споруди.

Полтавська область зазнала масованої комбінованої атаки / Фото: Національна поліція

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.

Слідчі поліції спільно з представниками Управління Служби безпеки України в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки чергового воєнного злочину Російської Федерації.

Усі зібрані матеріали будуть долучені до доказової бази для притягнення держави-агресора до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок атаки російських безпілотників у Полтавському районі 29 травня ввечері було зафіксовано падіння уламків та влучання на кількох локаціях, постраждали двоє людей.

