Російські війська атакували Суми дронами та артилерією, є влучання у будинки

У Сумах внаслідок нічного та ранкового російських обстрілів зафіксовані влучання в багатоповерхівку та приватний будинок, є поранені.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Укрінформ.

“На житловий сектор та обʼєкти інфраструктури Сум були спрямовані повітряні удари ворога цієї ночі. Зафіксовано влучання БПЛА невстановленого типу в приватний будинок та житлову багатоповерхівку в Зарічному районі”, - поінформував Кривошеєнко.

За його словами, гострої реакції на стрес зазнала жінка літнього віку, жителька квартири на 9 поверсі, куди припав удар. Жінці надана медична допомога.

Пожежі на обох локаціях локалізовані.

Начальник МВА додав, що вранці російські війська обстріляли місто з артилерії.

Він зазначив, що ударом пошкоджені дах, вікна, балконні рами двох багатоповерхових будинків у житловому масиві.

Постраждали дві жінки та чоловік, перехожі, які перебували поруч. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні російські військові прицільно вдарили дроном по лікарні у Конотопі.

Фото: Сумська ОВА