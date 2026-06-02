Російські війська атакували Суми дронами та артилерією, є влучання у будинки
Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Укрінформ.
“На житловий сектор та обʼєкти інфраструктури Сум були спрямовані повітряні удари ворога цієї ночі. Зафіксовано влучання БПЛА невстановленого типу в приватний будинок та житлову багатоповерхівку в Зарічному районі”, - поінформував Кривошеєнко.
За його словами, гострої реакції на стрес зазнала жінка літнього віку, жителька квартири на 9 поверсі, куди припав удар. Жінці надана медична допомога.
Пожежі на обох локаціях локалізовані.
Начальник МВА додав, що вранці російські війська обстріляли місто з артилерії.
Він зазначив, що ударом пошкоджені дах, вікна, балконні рами двох багатоповерхових будинків у житловому масиві.
Постраждали дві жінки та чоловік, перехожі, які перебували поруч. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні російські військові прицільно вдарили дроном по лікарні у Конотопі.
Фото: Сумська ОВА