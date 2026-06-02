Житомир отримав від Хорватії шість трамваїв

«Житомир отримав вже всі шість трамваїв із Хорватії. Автопарк комунального підприємства “Житомирське трамвайно-тролейбусне управління” поповнився трамваями моделі Tatra T3R.PV.O», - ідеться у повідомленні.

За інформацією міськради, хорватські трамваї пройшли повне оновлення у 2006–2007 роках. Вони технічно справні та адаптовані під вузьку колію (1000 мм), що відповідає стандартам житомирської мережі.

Моделі Tatra T3R.PV мають потужність чотири тягові електродвигуни по 44 кВт. Їх максимальна робоча швидкість – 55 км/год, місткість – 111 пасажирів.

Для водіїв Житомирського трамвайно-тролейбусного управління влаштували навчання, адже хорватські трамваї мають технічні відмінності від тих, які курсують містом нині.

У Житомирі функціонує один трамвайний маршрут.

трамвайна компанія шведського міста Гетеборг підтвердила готовність передати Миколаєву 40 трамваїв.