У Києві кількість постраждалих через російську атаку зросла до 65, ще четверо людей загинули

Оновлено
Укрінформ
У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки 2 червня зросла до 65 людей, ще четверо людей загинули.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

За його словами, екстрені служби працюють на місцях, продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки на Київ. У різних районах міста пошкоджені будинки, нежитлові приміщення, чотири медичні заклади.

Наслідки нічного удару РФ у Голосіївському районі Києва

"Загинули четверо людей. Постраждали в столиці наразі 65 людей. Із них — троє дітей. 38 поранених госпіталізували. Люди продовжують звертатися до медиків. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу", — зазначив міський голова.

Внаслідок удар РФ по Києву постраждала будівля амбулаторії

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про 63 постраждалих.

"Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждали 63 людини. Серед поранених — троє дітей віком 3, 11 та 17 років. На жаль, чотири людини загинули. Мої щирі співчуття рідним та близьким", — зазначив очільник КМВА.

Наслідки нічного удару по Подільському районі Києва

Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.

