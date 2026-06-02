У Києві кількість постраждалих через російську атаку зросла до 65, ще четверо людей загинули

"Загинули четверо людей. Постраждали в столиці наразі 65 людей. Із них — троє дітей. 38 поранених госпіталізували. Люди продовжують звертатися до медиків. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу", — зазначив міський голова.

Внаслідок удар РФ по Києву постраждала будівля амбулаторії / Фото: Мар'яна Котик, Данило Антонюк, Укрінформ

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про 63 постраждалих.

"Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждали 63 людини. Серед поранених — троє дітей віком 3, 11 та 17 років. На жаль, чотири людини загинули. Мої щирі співчуття рідним та близьким", — зазначив очільник КМВА.

Наслідки нічного удару по Подільському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.