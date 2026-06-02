Шестеро загиблих і 33 постраждалих: у Дніпрі під завалами зруйнованого будинку можуть бути люди

У Дніпрі внаслідок російських атак загинули шестеро людей, зокрема рятувальник, ще 33 людини отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила у Телеграмі.

Вночі ворог атакував Дніпро. Під час роботи підрозділів ДСНС росіяни завдали повторного удару, унаслідок чого загинув рятувальник.

Частково зруйновані двоповерховий та чотириповерховий багатоквартирні житлові будинки, підприємство, знищені гаражі та автомобілі.

Пошкоджена пожежно-рятувальна частина: вибуховою хвилею у будівлі вибито вікна.

Пожежі, що виникли, рятувальники ліквідували.

Пошуково-рятувальна операція триває. Ймовірно, під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку перебувають люди.

На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

У Кам’янському внаслідок атаки виникла пожежа на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджені адміністративна будівля та одноповерховий житловий будинок.

Як зазначив очільник обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, ворог атакував п’ять районів області ракетами, безпілотниками.

У Дніпрі загинули шестеро людей, 33 були поранені. 22-річний хлопець і 71-річна жінка у важкому стані. 24 людини, серед яких 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься вдома.

У Кам’янському пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні будинки. Троє людей поранені. 50-річний чоловік і жінки віком 49 та 72 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні оселі.

У Синельниківському районі росіяни цілили по Васильківській громаді. Зайнялася будівля, що не експлуатується.

У Криворізькому районі ворог бив по Апостолівській громаді. Виникла пожежа.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок атак від початку повномасштабного вторгнення РФ у Кривому Розі пошкоджені 3402 будинки.