У Києві після масованої атаки перекрили рух низкою вулиць, громадський транспорт курсує зі змінами
Як передає Укрінформ, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив у Телеграмі, що йдеться про рух вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського).
Також йдеться про рух:
- провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);
- вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);
- вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);
- вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);
- вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);
- вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).
За інформацією Київської міської державної адміністрації, через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів громадського транспорту тимчасово працює зі змінами.
Зокрема, затримується рух тролейбусів №№ 29, 30, 31 і трамваїв №№ 14, 15, 22, 25.
За маршрутами трамваїв №№ 14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення: №14-Т – "Проспект Відрадний" – "Дегтярівський шляхопровід".
Рух тролейбусів №№ 29, 30, 31 організовано від площі Дарницької та вулиці Милославської до станції метро "Мінська".
Автобус № 9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу.
Автобуси №№ 28, 53 курсують зі змінами:
№ 28 – по вулиці Альпійська, вулиці Деміївська, проспект Валерія Лобановського, далі за власним маршрутом;
№ 53 – вулиця Межигірська, далі за власним маршрутом.
Рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві внаслідок масованої російської атаки вночі 2 червня четверо людей загинули і 58 постраждали.