У Києві після масованої атаки перекрили рух низкою вулиць, громадський транспорт курсує зі змінами

У Києві внаслідок масованої російської атаки 2 червня перекритий рух транспорту на низці вулиць, громадський транспорт курсує зі змінами.

Як передає Укрінформ, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив у Телеграмі, що йдеться про рух вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського).

Також йдеться про рух:

провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);

вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);

вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);

вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);

вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);

вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).

За інформацією Київської міської державної адміністрації, через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів громадського транспорту тимчасово працює зі змінами.

Зокрема, затримується рух тролейбусів №№ 29, 30, 31 і трамваїв №№ 14, 15, 22, 25.

За маршрутами трамваїв №№ 14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення: №14-Т – "Проспект Відрадний" – "Дегтярівський шляхопровід".

Рух тролейбусів №№ 29, 30, 31 організовано від площі Дарницької та вулиці Милославської до станції метро "Мінська".

Автобус № 9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу.

Автобуси №№ 28, 53 курсують зі змінами:

№ 28 – по вулиці Альпійська, вулиці Деміївська, проспект Валерія Лобановського, далі за власним маршрутом;

№ 53 – вулиця Межигірська, далі за власним маршрутом.

Рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві внаслідок масованої російської атаки вночі 2 червня четверо людей загинули і 58 постраждали.