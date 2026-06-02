Ворог завдав ударів по Харкову 15 безпілотниками та двома ракетами, серед поранених - дитина

Ворог завдав ударів по Харкову 15 безпілотниками та двома ракетами, поранені 10 людей, серед яких дитина.

Про це у Телеграмі повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Укрінформ.

"Цієї ночі ворог завдав по Харкову комбінованого удару: місто атакували 15 ударних БПЛА та 2 ракети", - зазначається в публікації.

Зафіксовані влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Слобідському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та мережу вуличного освітлення.

У Немишлянському районі внаслідок удару пошкоджена офісна будівля, сталася пожежа.

У Київському районі зафіксовано влучання по території промислових підприємств.

Станом на зараз відомо про 10 постраждалих, серед них одна дитина.

Як передавав Укрінформ, через нічну атаку на Дніпро у місті загинули четверо людей.