Ворог атакував Запоріжжя, зазнав удару об'єкт критичної інфраструктури
Укрінформ
Внаслідок ворожого удару на Запоріжжя на об'єкті критичної інфраструктури спалахнула пожежа.
Про це у Телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.
"Ворожого удару зазнав об’єкт критичної інфраструктури. На місці виникла пожежа", - йдеться у дописі.
Перед тим Повітряні сили попередили про рух ударних БПЛА на Запоріжжя з півдня.
У місті оголошена повітряна тривога.
Як повідомляв Укрінформ, у Вільнянську на Запоріжжі російський дрон пошкодив будинок культури, поранений чоловік.
Фото ілюстративне