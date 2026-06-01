Ворог атакував Запоріжжя, зазнав удару об'єкт критичної інфраструктури

Внаслідок ворожого удару на Запоріжжя на об'єкті критичної інфраструктури спалахнула пожежа.

Про це у Телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

Перед тим Повітряні сили попередили про рух ударних БПЛА на Запоріжжя з півдня.

У місті оголошена повітряна тривога.

Як повідомляв Укрінформ, у Вільнянську на Запоріжжі російський дрон пошкодив будинок культури, поранений чоловік.

