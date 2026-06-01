У Дніпрі російський дрон знищив складський центр великого постачальника супермаркетів
Як передає Укрінформ, про це пресслужба компанії повідомила у Фейсбуці.
«31 травня близько опівдня ворожий дрон влучив у розподільчий центр компанії у місті Дніпро. Внаслідок атаки пожежа знищила складські приміщення та вантажні автомобілі, які перебували на території РЦ. Найцінніший актив компанії - усі наші працівники живі та неушкоджені», - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що втрати масштабні. Попереду багато роботи з відновлення.
«Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками продукції. Наша команда вже працює над відновленням операційних процесів і робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму роботи та забезпечити безперебійне постачання товарів клієнтам. Дякуємо працівникам, партнерам і клієнтам за підтримку та довіру. Ми тримаємося. Ми працюємо. Ми відновимося», - підкреслили у компанії.
За інформацією ДСНС, вчора росіяни обстріляли Дніпро, загорілися складські приміщення.
Під загрозою повторних російських обстрілів рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 10 000 м² .
До ліквідації наслідків було залучено роботизовану техніку.
Як повідомляв Укрінформ, війська РФ атакували Дніпро, горить склад логістичної компанії і і автівки, припарковані поряд.
