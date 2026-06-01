Пошкоджені будинки, котельня і теплиця: в Одесі через нічну атаку кількість постраждалих зросла до семи

В Одесі через ворожу дронову атаку вночі проти 1 червня постраждали 7 людей.

Про це в Телеграмі повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Укрінформ.

“7 осіб постраждали. Одна людина госпіталізована”, - йдеться в повідомленні.

Наслідки шахедної атаки по Одесі / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

1 / 13

Раніше було відомо про 6 постраждалих.

Лисак додав, що наразі триває розчищення територій біля пошкоджених будинків.

Тим часом у Телеграм-каналі житлово-комунальних служб Одеси повідомляється, що внаслідок нічної дронової атаки зазнали руйнувань теплиці та котельня КП «Міськзелентрест». Зокрема, зруйновані покриття теплиці, дах адміністративної будівлі, вибито 10 вікон і 6 дверей, пошкоджено техніку та приміщення котельні, що обігріває теплицю. Окрім того, пошкоджень зазнали водо– та енергосистеми.

Як повідомляв Укрінформ, вночі проти 1 червня російські війська здійснили масовану дронову атаку по Одеській області. Під удари потрапила житлова і промислова інфраструктура.

Фото: ОВА