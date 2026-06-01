Росіяни за добу завдали понад 90 ударів по Сумщині, постраждали 10 людей
Як передає Укрінформ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.
У Березівській громаді внаслідок удару російського безпілотника постраждали жінки 47 та 57 років.
У Білопільській громаді внаслідок влучання ворожого БПЛА постраждали чоловіки 22, 32, 40 і 49 років.
У Дубов'язівській громаді внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 66-річна жінка.
У Сумській громаді внаслідок удару ворожого БПЛА постраждали жінки 24 і 36 років.
У Середино-Будській громаді внаслідок влучання російського дрона в автомобіль постраждав 47-річний чоловік. Крім того, до медичного закладу звернувся 54-річний чоловік, який постраждав 30 травня внаслідок удару ворожого БПЛА на території громади.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БПЛА, керовані авіаційні бомби.
У Тростянецькій громаді пошкоджені приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури та автомобіль.
У Путивльській громаді пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.
У Сумській громаді пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, приміщення навчальних закладів, багатоквартирні житлові будинки та нежитлові приміщення.
У Березівській громаді пошкоджені об’єкт цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки та господарча споруда.
У Дубов’язівській громаді пошкоджені приватний житловий будинок і господарча споруда.
У Глухівській громаді пошкоджені приміщення навчального закладу, багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, автомобіль та об’єкти цивільної інфраструктури.
У Білопільській громаді пошкоджені приватні житлові будинки, багатоквартирний житловий будинок та автомобіль.
У Ворожбянській громаді пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль.
У Кролевецькій громаді пошкоджений приватний житловий будинок.
У Шосткинській громаді пошкоджені нежитлове приміщення та житлові будинки.
У Шалигинській громаді знищений приватний житловий будинок.
Як повідомляв Укрінформ, у Глухові на Сумщині рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в лікарні, пошкодженій внаслідок удару Російської Федерації.