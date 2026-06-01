На Харківщині через російські атаки постраждали дев'ятеро людей

За його словами, у Харкові постраждали жінки віком 34, 58, 65, 76 років. У с. Дегтярі Богодухівської громади зазнала поранень 38-річна жінка. У с. Постольне Золочівської громади постраждали жінки 54 і 87 років; у м. Богодухів дістала гостру реакцію на стрес 39-річна жінка. У с. Сулигівка Оскільської громади постраждав 34-річний чоловік.

Ворог атакував Основ’янський, Слобідський, Холодногірський райони Харкова.

Росіяни також атакували Харківщину однією ракетою (тип встановлюється), 13 БПЛА "Герань-2", 5 БПЛА "Молнія", одним fpv-дроном,

32 безпілотниками, тип яких встановлюється, обстрілювали із РСЗВ та скинули одну керовану авіабомбу.

У Харкові пошкоджені скління вікон 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні будинки, 7 автомобілів, 2 гаражі, газові та електромережі, світлофор.

У Богодухівському районі пошкоджені приватний будинок (с. Постольне), господарча споруда (с. Писарівка), два приватні будинки, багатоквартирний будинок, господарча споруда (Богодухів).

У Куп’янському районі пошкоджені електромережі (с. Шипувате), господарча споруда (Шевченкове).

У с. Африканівка Ізюмського району пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки.

У Харківському районі пошкоджені альтанка (Мала Данилівка), приватний будинок, нежитлова будівля, три вантажні автомобілі (с. Котляри).

У Чугуївському районі пошкоджені паркан, автомобіль (с. Піщане), три приватні будинки (Білий Колодязь), електромережі (с. Стара Гнилиця).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 43 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстрували 37 136 людей.

Як повідомляв Укрінформ, 30 травня на Харківщині через атаки РФ постраждали 13 людей.

