Внаслідок влучання російського дрона в Одесі частково зруйновані два поверхи будинку, постраждали 4 людей
Про це у Телеграмі повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Укрінформ.
"Внаслідок влучання ворожого БпЛА у дев’ятиповерхівку, частково зруйновано перший та другий поверхи. Пошкоджено фасад будівлі та балкони", - йдеться у дописі.
Пожежу, що виникла внаслідок влучання, локалізовано.
За інформацією МВА, також сталося загоряння нежитлової двоповерхової будівлі.
Станом на зараз відомо про одного постраждалого. Необхідну допомогу йому надали на місці.
Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Всі відповідні служби на місцях, додає Сергій Лисак.
Згодом він доповнив інформацію, повідомивши, що постраждали четверо людей.
Також сталося займання у двох одноповерхових будинках.
