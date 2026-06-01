Внаслідок влучання російського дрона в Одесі частково зруйновані два поверхи будинку, постраждали 4 людей

Внаслідок влучання російського дрона в Одесі частково зруйновані два поверхи будинку, спалахнула пожежа, постраждали четверо людей.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Укрінформ.

"Внаслідок влучання ворожого БпЛА у дев’ятиповерхівку, частково зруйновано перший та другий поверхи. Пошкоджено фасад будівлі та балкони", - йдеться у дописі.

Пожежу, що виникла внаслідок влучання, локалізовано.

За інформацією МВА, також сталося загоряння нежитлової двоповерхової будівлі.

Станом на зараз відомо про одного постраждалого. Необхідну допомогу йому надали на місці.

Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Всі відповідні служби на місцях, додає Сергій Лисак.

Згодом він доповнив інформацію, повідомивши, що постраждали четверо людей.

Також сталося займання у двох одноповерхових будинках.

Як повідомляв Укрінформ, в Одеському районі внаслідок атаки безпілотника пошкоджений об'єкт інфраструктури.