Ворог завдав ударів по двох районах Харкова, є постраждалі, палають гаражі та автівки.

Про це у Телеграмі повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Укрінформ.

За його словами, зафіксовані щонайменше 10 ворожих ударів на околицях Слобідського району, що межують з окружною. Також є інформація про влучання у багатоповерхівку в Основʼянському районі.

"За уточненою інформацією, влучання по гаражному кооперативу поряд з багатоповерхівками - палають гаражі та автомобілі", - згодом додав Ігор Терехов.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, 34-річна жінка постраждала в Основ’янському районі внаслідок ворожого «прильоту».

Медики надають всю необхідну допомогу.

Пізніше Олег Синєгубов повідомив про ще одного постраждалого.

Інформація уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, протягом доби ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківщини, 13 постраждалих.