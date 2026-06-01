На Одещині - шестеро постраждалих через атаку дронів

Шестеро людей постраждали внаслідок масованої російської дронової атаки по Одеській області.

Як передає Укрінформ, про це голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив у Телеграмі.

За його словами, "шестеро людей постраждало внаслідок масованої дронової атаки ворога по Одещині. Двох постраждалих госпіталізовано".

Під удари потрапила житлова і промислова інфраструктура.

В Одесі зафіксоване влучання ворожого БПЛА у перший поверх багатоповерхівки. Внаслідок удару частково зруйновані квартири, фасад та балкони з 1-го по 4-й поверх. Пошкоджені скління, а також припарковані поруч автомобілі. Постраждали двоє мешканців.

Ще троє людей постраждали внаслідок влучання російського безпілотника у житлові будинки та руйнування квартир з подальшим загорянням.

Також зафіксовані влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею, недіючу адміністративну будівлю. Одна людина постраждала.

На місцях подій працюють всі відповідні служби. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога, наголосив Кіпер.

Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 228 із 265 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 31 травня.