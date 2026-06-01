Кількість постраждалих від атаки дронів в Одесі зросла до п'яти, пошкоджені інфраструктура та будинки
Про це у Телеграмі повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Укрінформ.
"Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася", - зазначається у повідомленні.
Пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура.
За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрито. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених будівель.
На місцях працюють оперативні штаби, де мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення компенсації за пошкоджене майно та отримання допомоги. Роботи тривають.
Як повідомляв Укрінформ, внаслідок нічної атаки на Харків є постраждалі.