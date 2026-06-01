Ще один район Харкова зазнав удару під час нічних атак

Холодногірський район Харкова зазнав удару, пошкоджені приватні будинки.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Ворожий дрон типу «молнія» ударив по Холодногірському району. Пошкоджено три приватні будинки, на разі - без постраждалих", - йдеться у дописі.

Атаки на Харків тривають, у місті оголошена повітряна тривога.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок атаки на два райони Харкова у місті пожежі, є постраждалі.

