У Запоріжжі пролунали вибухи, місто під атакою ворожих безпілотників

Запоріжжя атакують російські безпілотники, у місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

У місті оголошено повітряну тривогу.

"Оголошена повітряна тривога у місті Запоріжжя! Бережіть себе і терміново прослідуйте у безпечне місце!" - повідомив у своєму Телеграм-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Перед тим Повітряні сили попередили про рух ударних безпілотників у напрямку Запоріжжя.

Як повідомляв Укрінформ, уночі Харків зазнав кілька атак російських дронів, є постраждалі.

