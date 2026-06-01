У Запоріжжі пролунали вибухи, місто під атакою ворожих безпілотників

Укрінформ
Запоріжжя атакують російські безпілотники, у місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

У місті оголошено повітряну тривогу.

"Оголошена повітряна тривога у місті Запоріжжя! Бережіть себе і терміново прослідуйте у безпечне місце!" - повідомив у своєму Телеграм-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Перед тим Повітряні сили попередили про рух ударних безпілотників у напрямку Запоріжжя.

Як повідомляв Укрінформ, уночі Харків зазнав кілька атак російських дронів, є постраждалі.

