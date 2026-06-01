Атака дронів на Харківщину: у Богодухові постраждала жінка
Укрінформ
Внаслідок атаки російських безпілотників у Богодухові на Харківщині постраждала жінка.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.
"Удар ворожим безпілотником зафіксовано в м. Богодухів. Постраждала 39-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес", - написав він.
Медики надали постраждалій допомогу на місці.
Як передавав Укрінформ, ворог атакував Харків ударними безпілотниками, є постраждалі.
Фото ілюстративне