Атака дронів на Харківщину: у Богодухові постраждала жінка

Внаслідок атаки російських безпілотників у Богодухові на Харківщині постраждала жінка.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"Удар ворожим безпілотником зафіксовано в м. Богодухів. Постраждала 39-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес", - написав він.

Медики надали постраждалій допомогу на місці.

Як передавав Укрінформ, ворог атакував Харків ударними безпілотниками, є постраждалі.

