Війська РФ атакували Дніпропетровщину дронами та обстрілювали з артилерії, четверо поранених
Як передає Укрінформ, про це начальник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.
За його словами, росіяни майже 30 разів атакував три райони області безпілотниками та обстрілювали з артилерії.
У Нікопольському районі під ударами були Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, заправка, приватні будинки і автомобілі.
Постраждали четверо людей. 54-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Також у лікарні в стані середньої тяжкості перебуває 52-річний чоловік. Ще дві жінки 56 і 67 років лікуватимуться амбулаторно.
У Дніпрі виникли пожежі у дачному будинку та гаражі.
У Синельниківському районі росіяни вдарили по Васильківській громаді, пошкоджений приватний будинок.
Як повідомляв Укрінформ, 31 травня на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка та ще дев’ятеро людей дістали поранення.
