Росіяни минулої доби вбили одну людину на Донеччині, восьмеро дістали поранення

Укрінформ
Російські загарбники минулої доби, 31 травня, вбили одного жителя Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.

За 31 травня росіяни вбили одну людину у Дружківці. Ще восьмеро людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4092 загиблих і 9540 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Своєю чергою Головне управління Нацполіції в Донецькій області, повідомило, що за минулу добу зафіксували 1 040 влучань російських військ по лінії фронту та 8 населених пунктах Донецької області

“За 31 травня поліція зафіксувала 1 040 влучань по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Добропілля, Маяки”, - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, руйнувань зазнали 43 цивільні об’єкти, з яких 25 - житлові будинки.

У поліції зазначили, що по Дружківці росіяни вдарили трьома FPV-дронами – вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили багатоквартирний будинок.

Слов’янськ агресор атакував шістьма безпілотниками різного типу, внаслідок чого поранено двох людей, зокрема хлопчика 2018 року народження. Ворог пошкодив 5 приватних будинків, торговий павільйон, відділення служби експрес-доставки, АЗС, об’єкт інфраструктури, автобус, 2 цивільні автівки.

У Миколаївці постраждала одна людина, пошкоджено багатоквартирний і 16 приватних будинків.

В Олексієво-Дружківці зазнали поранень троє людей, пошкоджене цивільне авто.

Краматорськ російські війська обстріляли чотирма БпЛА різного типу, внаслідок чого пошкоджені багатоквартирний будинок, об’єкт інфраструктури, 5 цивільних авто.

У Білозерському пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, сьогодні вночі росіяни обстріляли Слов’янськ – зазнала поранень дівчинка 2012 року народження.

Поліція спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, росіяни знищили Церкву Різдва Пресвятої Богородиці в селі Закітне Донецької області, скинувши боєприпас із запалювальною сумішшю.

