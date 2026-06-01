Росіяни минулої доби вбили одну людину на Донеччині, восьмеро дістали поранення

За 31 травня росіяни вбили одну людину у Дружківці. Ще восьмеро людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4092 загиблих і 9540 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Своєю чергою Головне управління Нацполіції в Донецькій області, повідомило, що за минулу добу зафіксували 1 040 влучань російських військ по лінії фронту та 8 населених пунктах Донецької області

“За 31 травня поліція зафіксувала 1 040 влучань по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Добропілля, Маяки”, - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, руйнувань зазнали 43 цивільні об’єкти, з яких 25 - житлові будинки.

У поліції зазначили, що по Дружківці росіяни вдарили трьома FPV-дронами – вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили багатоквартирний будинок.

Слов’янськ агресор атакував шістьма безпілотниками різного типу, внаслідок чого поранено двох людей, зокрема хлопчика 2018 року народження. Ворог пошкодив 5 приватних будинків, торговий павільйон, відділення служби експрес-доставки, АЗС, об’єкт інфраструктури, автобус, 2 цивільні автівки.

У Миколаївці постраждала одна людина, пошкоджено багатоквартирний і 16 приватних будинків.

В Олексієво-Дружківці зазнали поранень троє людей, пошкоджене цивільне авто.

Краматорськ російські війська обстріляли чотирма БпЛА різного типу, внаслідок чого пошкоджені багатоквартирний будинок, об’єкт інфраструктури, 5 цивільних авто.

У Білозерському пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, сьогодні вночі росіяни обстріляли Слов’янськ – зазнала поранень дівчинка 2012 року народження.

Поліція спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, росіяни знищили Церкву Різдва Пресвятої Богородиці в селі Закітне Донецької області, скинувши боєприпас із запалювальною сумішшю.