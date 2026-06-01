На Херсонщині за добу через російські удари поранені шестеро цивільних

У Херсонській області упродовж доби внаслідок російської агресії шестеро людей дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

За його словами, під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Надіївка, Садове, Софіївка, Придніпровське, Станіслав, Широка Балка, Кізомис, Комишани, Дніпровське, Високе, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Новодмитрівка, Зорівка, Розлив, Раківка, Качкарівка, Тараса Шевченка, Червоне, Суханове, Новорайськ, Петропавлівка, Антонівка, Золота Балка, Михайлівка, Хрещенівка, Вірівка, Зимівник, Монастирське, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Понятівка, Республіканець, Саблуківка, Токарівка та Херсон.

Пошкоджені сім багатоповерхівок, 17 приватних будинків, газопровід, а також приватні гараж і автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали трьох людей. Як нагадав Прокудін, ті, хто бажають виїхати до більш безпечних місць, можуть звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня на Херсонщині внаслідок російських обстрілів восьмеро людей дістали поранення.