ППО знешкодила 228 із 265 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну

Сили протиповітряної оборони знешкодили 228 із 265 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 31 травня.

Як передає Укрінформ, про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

З 18:00 неділі, 31 травня, росіяни атакували 265 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00 понеділка, 1 червня, ППО збили / подавили 228 дронів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання 27 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі перебувають ворожі безпілотники.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі внаслідок атаки російських дронів постраждали п'ятеро людей, пошкоджені інфраструктура та багатоквартирні будинки.