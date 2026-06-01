Російська армія втратила за добу на війні проти України 1410 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 365 470 осіб, з них 1410 осіб - за минулу добу.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ. Також РФ втратила 11 966 (+4) танків, бойових броньованих машин – 24 659 (+2), артилерійських систем – 43 037 (+50), РСЗВ – 1 820 (+1), засобів ППО – 1 399 (+0), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 528 (+9), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1852), крилатих ракет – 4 693 (+0), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 101 621 (+384), спеціальної техніки – 4 239 (+5). Дані уточнюються. Читайте також: У ГУР назвали ключові цілі Сил оборони для ударів по Росії Як повідомляв Укрінформ, 31 травня, станом на 22:00, на фронті стались 229 бойових зіткнень, на Покровському напрямку росіяни здійснили 40 спроб прорвати оборону.