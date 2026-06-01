На фронті за добу - 276 боєзіткнень, росіяни найактивніше штурмували два напрямки
Як передає Укрінформ, про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 1 червня.
Ворог завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів-камікадзе та здійснили 3114 обстрілів, з яких 55 - із реактивних систем залпового вогню.
Армія РФ завдавала авіаударів, зокрема по районах Лужок, Пустогорода та Вільної Слободи Сумської області.
Авіація Сил оборони уразила три пункти управління і чотири райони зосередження особового складу росіян.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках сталося вісім боєзіткнень. Ворог здійснив 80 обстрілів, з них чотири - із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ 12 разів штурмували в районах Лимана, Ветеринарного, Колодязного, Синельникового та Стариці.
На Куп’янському напрямку захисники України зупинили три ворожі атаки в районах Шийківки й Куп’янська.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутися неподалік Копанок, Новомиколаївки, Діброви, Ставків, Дробишевого, Лимана та Озерного.
На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб росіян просунутися в районах Кривої Луки, Калеників, Никифорівки та Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку українські захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Тихонівки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Миколаївки, Плещіївки і Степанівки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 російських штурмових дій у районах Вільного, Дорожнього, Білицького, Родинського, Олександрівки, Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки, Новоолександрівки, Сергіївки, Котлиного та Удачного.
На Олександрівському напрямку російська армія двічі атакувала в районах Товстого та Вербового.
На Гуляйпільському напрямку сталися 43 російські атаки в районах Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Чарівного, Верхньої Терси, Рибного, Цвіткового, Новоселівки і Варварівки.
На Оріхівському напрямку ворог 10 разів намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків, Білогір’я, Нестерянки та Степногірська.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.
На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.
Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 365 470 осіб.