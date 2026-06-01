На Херсонщині росіяни атакували зупинку громадського транспорту, загинув цивільний

Укрінформ
На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона на зупинці загинув цивільний, розпочато провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура у Телеграмі.

«За даними слідства, 1 червня 2026 року близько 04:10 військові рф здійснили атаку БпЛА по одній із вулиць у с. Широка Балка», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки загинув 62-річний чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській області упродовж минулої доби внаслідок російської агресії шестеро людей дістали поранення.

