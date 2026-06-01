На Чернігівщині внаслідок атаки дронів постраждали восьмеро цивільних, серед них - троє дітей

У Чернігівській області внаслідок атаки російських безпілотників травмовані восьмеро людей, серед них троє дітей.

Як передає Укрінформ, про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила у Фейсбуці.

У селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання БПЛА виникла пожежа в будинку культури.

У селищі Ріпки через атаку пошкоджене приватне домогосподарство.

Рятувальники оперативно ліквідовували пожежі на територіях підприємств, у приватному секторі, на об'єктах інфраструктури і в транспортних засобах.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня у Чернігові внаслідок російської атаки були знеструмлені 40 тисяч абонентів.