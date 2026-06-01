На Дніпропетровщині внаслідок вибуху загинув поліцейський, троє людей поранені

У Покровській сільській громаді Дніпропетровської області внаслідок вибуху загинув правоохоронець, його колега та ще двоє цивільних зазнали поранень.

Про це в Телеграмі повідомила обласна поліція, передає Укрінформ.

"Старший лейтенант поліції загинув сьогодні вдень під час виконання службових обов’язків унаслідок вибуху поблизу приватного домоволодіння у Покровській сільській громаді Нікопольського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху поранення дістав іще один поліцейський та двоє цивільних чоловіків. Пошкоджено службовий автомобіль й приватне домоволодіння.

Повідомляється, що загиблому поліцейському офіцері громади Богдану Монахову було 27 років, він майже шість років працював у поліції. "Починав як дільничний у Томаківському відділенні поліції. У 2025 році пройшов конкурс на посаду поліцейського офіцера громади", - поінформували у поліції.

Як повідомлялося, у Дніпропетровській області станом на ранок 1 червня внаслідок російських ударів зазнали поранень четверо людей.