У Дружківці росіяни скинули три авіабомби на багатоповерхівки, є поранені

У Дружківці росіяни скинули три авіабомби на багатоповерхівки, є поранені

Фото
Укрінформ
У Дружківці Донецької області внаслідок скидання росіянами авіабомб зазнали поранень п’ятеро людей.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У понеділок, 1 червня, російські війська скинули три авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції на багатоквартирні будинки.

Отримали тілесні ушкодження п’ятеро людей віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку.

Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Читайте також: Росіяни минулої доби вбили одну людину на Донеччині, восьмеро дістали поранення

Як повідомляв Укрінформ, росіяни знищили Церкву Різдва Пресвятої Богородиці в селі Закітне Донецької області, скинувши боєприпас із запалювальною сумішшю.

Фото: Прокуратура

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-