Війська РФ атакували інфраструктурні об'єкти у Лозовій

"За даними слідства, 1 червня близько 10:00 збройні сили РФ завдали удару по місту Лозова. Внаслідок влучання відбулося загоряння поряд із АЗС та СТО. Без постраждалих", - ідеться в дописі.

За попередніми даними, російська армія застосувала ударний безпілотник "Герань-2". Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч.1 ст. 438 КК України).

За даними міського голови Лозової Сергія Зеленського, влучання сталися й в інших локаціях.

"Пошкодження від російських дронів зафіксували поблизу заправки, станції технічного обслуговування та на території інших об’єктів критичної інфраструктури. Рятувальники оперативно загасили займання", - розповів мер.

Як повідомлялося, російська армія вранці 1 червня близько 10:00 завдала удару БпЛА по території АЗС у Харкові, поранений 37-річний працівник.

Фото: Прокуратура