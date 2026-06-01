Росіяни атакували АЗС у Харкові, поранений працівник

Російська армія вранці 1 червня завдала удару БпЛА по території АЗС у Харкові, поранений чоловік.

Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна прокуратура, передає Укрінформ.

"За даними слідства, близько 10:00 збройні сили РФ атакували Немишлянський район міста Харкова. Пошкоджено будівлю АЗС, рекламні борди та щонайменше чотири авто. Поранення дістав 37-річний працівник АЗС, його госпіталізували", - розповіли у відомстві.

За попередніми даними правоохоронців, російська армія застосувала БпЛА типу "Молнія". Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч.1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, вночі Росія атакувала Харків безпілотниками типу "Шахед".