Синоптики назвали найтепліший день травня у столиці

Середньомісячна температура у травні у Києві була зафіксована на рівні 16,3°С.

Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського поінформувала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря у травні склала 16,3°С, що вище кліматичної норми на 0,5℃. За місяць було зафіксовано три температурних рекорди», - повідомили у ЦГО.

Як зазначається, найхолодніше у Києві було 1 травня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 4,2°С. Найтепліше у столиці було 6 травня, коли максимальна температура підвищилась до 29,9°С, встановивши таким чином температурний рекорд.

«Опадів на проспекті Науки випало 56 мм, що становить 86% місячної норми», - заявили у ЦГО.

Як повідомляв Укрінформ, найхолоднішим днем у квітні у столиці було 11 число.