На Сумщині військові РФ вдарили по вантажівках на АЗС

"У Кролевецькій громаді російські безпілотники вдарили по вантажівках на території автозаправної станції. Внаслідок атаки загорілися дві фури", - повідомили в ОВА.

Також на автошляху в Буринській громаді ворожий дрон влучив у легковий автомобіль.

"На щастя, в обох випадках люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок ударів ворога на території Сумщини 10 людей постраждали від ворожих обстрілів за добу. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

