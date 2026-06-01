На Сумщині військові РФ вдарили по вантажівках на АЗС
Росіяни атакувала цивільний транспорт на Сумщині: завдали удару по вантажівках на АЗС.
Про це повідомили в Телеграмі Сумської ОВА, передає Укрінформ.
"У Кролевецькій громаді російські безпілотники вдарили по вантажівках на території автозаправної станції. Внаслідок атаки загорілися дві фури", - повідомили в ОВА.
Також на автошляху в Буринській громаді ворожий дрон влучив у легковий автомобіль.
"На щастя, в обох випадках люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, внаслідок ударів ворога на території Сумщини 10 людей постраждали від ворожих обстрілів за добу. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.
