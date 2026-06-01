Росіяни у Краматорську атакували працівників цивільного захисту, є поранений

Російські військові 1 червня атакували автомобіль Управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради.

Як передає Укрінформ, про це начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Фейсбуці.

"Сьогодні ворожий FPV-дрон поцілив у службовий автомобіль Управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради", - зазначив Гончаренко.

Він підкреслив, що "це була не випадковість і не помилка. На автомобілі була чітко видима символіка та напис, які однозначно вказували на його належність до цивільної служби. Поруч знаходилися автомобілі цивільних мешканців".

Як зауважив Гончаренко, саме працівники Управління з питань цивільного захисту одними з перших прибувають на місця ворожих ударів. Вони допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, координують роботу служб, підтримують людей у найважчі моменти.

Як додала у Телеграмі Краматорська міська рада, за попередньою інформацією, поранень зазнав чоловік 1966 р.н.

Як повідомлялось, 26 травня у Краматорській міській територіальній громаді внаслідок ударів російських дронів зазнали поранень двоє людей.

Фото: Олександр Гончаренко/Фейсбук