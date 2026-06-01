Суд продовжив строк дії обов'язків для Труханова до 1 серпня

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії обов’язків для колишнього міського голови Одеси до 1 серпня 2026 року включно.

Про це ВАКС поінформував у Телеграмі.

Як пояснили у ВАКС, обвинувачений зобов’язаний:

з'являтись на кожну вимогу суду;

не залишати Одесу та Одеську область без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну місця проживання;

утримуватись від спілкування із визначеними особами;

здати документи для виїзду з України та в'їзду в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У разі невиконання покладених обов’язків до Труханова може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід чи накладено фінансове стягнення.

Як повідомлялось, ексмер Одеси обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

6 жовтня 2021 року тодішній генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і ряду посадовців та бізнесменів міста у межах розслідування справи про незаконне заволодіння землею територіальної громади Одеси на 689 млн грн та легалізації незаконно отриманих доходів.

