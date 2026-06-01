СБУ затримала у Полтаві безробітного, який відстежував для росіян позиції ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила у Полтаві російського інформатора, який відстежував для спецслужб РФ координати Сил оборони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, наведенням комбінованих ударів займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору представників російських спецслужб під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм-каналах.

«В обмін на обіцянки «підзаробити» фігурант почав об’їжджати на таксі територію та околиці обласного центру, щоб виявити пункти базування українських військ та позначити їхні локації на гугл-картах», - зауважили в СБУ.

Найбільше росіян цікавили бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій Збройних сил України, по яких РФ готувала нову серію обстрілів.

Крім цього, задокументовано, як інформатор фотографував адмінбудівлі та службові паркінги місцевих підрозділів Національної поліції.

У разі виявлення потенційних цілей він одразу інформував представників російських спецслужб про місця дислокації Сил оборони у вигляді фото- та відеофайлів з прив’язкою до електронних координат.

Як зазначається, співробітники СБУ завчасно викрили розвідактивність фігуранта, задокументували її та убезпечили розташування українських захисників.

Військові контррозвідники СБУ затримали ворожого коригувальника на фінальному етапі превентивних дій.

Під час обшуків у затриманого вилучили телефон зі звітами до РФ. Проведені СБУ фототехнічна та комп’ютерно-технічна експертизи підтвердили факти злочинів фігуранта в інтересах країни-агресора.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: СБУ затримала коригувальника російських ударів по Харківщині

Як повідомляв Укрінформ, трьох російських агентів, які коригували повітряні удари по Одесі, засудили до довічного та 15 років позбавлення волі.

Фото: СБУ