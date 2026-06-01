У Вільнянську дрон РФ пошкодив будинок культури, поранений чоловік

Російська армія атакувала БпЛА Вільнянськ Запорізької області, внаслідок удару пошкоджено будинок культури, одна людина зазнала поранень.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Ворожий безпілотник призвів до руйнувань у місцевому будинку культури.

Поранень дістав 60-річний чоловік. Йому надається уся необхідна медична допомога", - написав Федоров.

Як повідомлялося, з самого ранку Росія атакувала ударними дронами Запоріжжя. Пошкоджено житловий будинок, постраждала літня жінка.

Фото ілюстративне