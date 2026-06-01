У Вільнянську дрон РФ пошкодив будинок культури, поранений чоловік

У Вільнянську дрон РФ пошкодив будинок культури, поранений чоловік

Укрінформ
Російська армія атакувала БпЛА Вільнянськ Запорізької області, внаслідок удару пошкоджено будинок культури, одна людина зазнала поранень.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

"Ворожий безпілотник призвів до руйнувань у місцевому будинку культури.

Поранень дістав 60-річний чоловік. Йому надається уся необхідна медична допомога", - написав Федоров.

Читайте також: Росіяни у Краматорську атакували працівників цивільного захисту, є поранений

Як повідомлялося, з самого ранку Росія атакувала ударними дронами Запоріжжя. Пошкоджено житловий будинок, постраждала літня жінка.

Фото ілюстративне

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-