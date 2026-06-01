На Львівщині відкрили костел Матері Божої Ченстоховської

“У День Святої Трійці, 31 травня, у селі Демня Стрийського району урочисто відкрили костел Матері Божої Ченстоховської – пам’ятки архітектури місцевого значення, яка понад століття є важливою частиною історичної та духовної спадщини Львівщини”, - йдеться в повідомленні.

У Демні урочисто відкрили історичний костел Матері Божої Ченстоховської / Фото: Львівська обласна рада

Зазначається, що у заході взяли участь начальник Львівської ОВА Максим Козицький, депутати Львівської облради Олена Василько й о. Микола Біляк, представники громади, духовенства, волонтери, меценати та жителі села.

Розпочали урочистості спільною молитвою та символічним освяченням ключа від костелу. Цей знак став уособленням збереження віри, історичної пам’яті, духовної спадщини та єдності поколінь, які протягом десятиліть берегли пам’ять про святиню.

Під час заходу відбувся історичний екскурс, присвячений минулому костелу та його ролі в житті місцевої громади.

За словами дослідниці Соломії Онішечко, вишукані архітектурні форми, характерні стрілчасті елементи костелу, який був збудований у 1913 році з місцевого тесаного каменю в неоготичному стилі, зробили його однією з архітектурних домінант Демні. Храм є цінним свідченням сакральної архітектури початку ХХ століття та важливим елементом культурного ландшафту регіону.

В облраді зазначили, що впродовж 2025–2026 років на території колишнього костелу проводили роботи з благоустрою та впорядкування простору. До ініціативи долучилися місцеві жителі, волонтери, благодійники та меценати. Зокрема, було очищено приміщення та прилеглу територію, впорядковано систему водовідведення, забезпечено доступ до будівлі та створено умови для проведення культурно-мистецьких заходів.

Наголошується, що під час виконання робіт не було жодного втручання в архітектурні параметри пам’ятки, тримальні конструкції чи предмет охорони об’єкта. Всі заходи були спрямовані лише на збереження історичної споруди та недопущення її подальшого руйнування.

Роботи з благоустрою та впорядкування не фінансувалися за рахунок державного чи місцевого бюджетів. Основну частину необхідних робіт виконали на волонтерських засадах за підтримки громади та небайдужих людей.

Як поінформували в облраді, сьогодні костел Матері Божої Ченстоховської відкриває нову сторінку своєї історії. Крім збереження пам’ятки культурної спадщини, простір планують наповнювати культурними, мистецькими та освітніми подіями, що сприятимуть популяризації історії Демні та Львівщини.

