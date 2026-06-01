Викинули з авто чоловіка, якому стало зле: у Дніпрі оголосили підозри двом працівникам ТЦК

У Дніпропетровській області правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям одного з обласних територіальних центрів комплектування, які замість надання допомоги чоловіку, якому стало зле, викинули його з автомобіля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція України.

Оперативники дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції у співпраці із слідчими поліції Дніпра встановили причетність трьох військовослужбовців до викрадення людини.

За даними поліції, на момент вчинення незаконних дій вони несли службу в одному з обласних ТЦК і здійснювали заходи з оповіщення й уточнення військово-облікових даних самостійно.

"Рано вранці побачили на безлюдній вулиці чоловіка мобілізаційного віку. Під приводом перевірки документів вони підійшли до нього, не дочекавшись відповіді, одразу схопили та силоміць заштовхали до буса", – поінформували в поліції.

За даними слідства, "у машині змовники поводили себе зухвало: психологічно тиснули та залякували. На їхніх очах стан здоров’я потерпілого значно погіршився, йому стало зле. Але замість того, щоб надати допомогу та відвести до лікарні – спільники виштовхнули безпорадного чоловіка з авто на землю біля смітника, а самі втекли. При цьому один з військових перебував на посаді стрільця-санітара та мав вжити заходів для допомоги чоловікові".

Як поінформували у поліції, у критичному стані потерпілого доставили до лікарні.

Невдовзі після події двоє фігурантів перевелись на службу до інших військових частин, ще один залишився нести службу у центрі комплектування.

Двом фігурантам оголосили підозри за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Одному з них – стрільцю-санітару – додатково інкримінували ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці).

Третьому фігуранту готують підозру.

Усім трьом загрожує кримінальна відповідальність.

