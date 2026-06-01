На Буковину для відпочинку прибули перші 100 дітей із прифронтових регіонів

У Чернівцях на залізничному вокзалі зустріли перших 100 дітей військових із прифронтової Чернігівщини, які відпочиватимуть на Буковині в рамках проєкту "Карпатська зміна".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні стартує величезний президентський проєкт «Карпатська зміна». В чому його суть? Всі західні території, і ми в тому числі, приймаємо дітей з прифронтових територій. Це діти наших захисників, прикордонників, поліцейських. Це ті, яким зараз дуже потрібна допомога і ментальне розвантаження", - сказала перед прибуттям поїзда заступниця голови Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр.

Вона повідомила, що 1 червня прибувають перші 100 дітей, які відпочиватимуть тиждень на території комплексу "Буковинська Троя". Також протягом червня наша область прийме ще три зміни по 100 дітей. Загалом на Буковині відпочинуть 400 діток із Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Проєкт "Карпатська зміна" реалізовують обласні адміністрації спільно з Українською асоціацією футболу під патронатом керівника структури Андрія Шевченка.

"Ми готуємо цікаву програму і хочемо дуже, щоб діти відчули спокій, відчули турботу і відчули своє дитинство. Це основна наша ідея – дитинство. Дітки матимуть змогу і відпочити, і познайомитися також із культурою Буковини, з нашими краєвидами, займатися спортом тощо", - додала заступниця голови ОВА.

За її словами, фінансують проєкт українські та міжнародні донори. Загальний кошторис такого відпочинку на Буковині складає 10 мільйонів гривень.

Чотирнадцятирічна школярка із Чернігова Дарина Стесік розповідає, що її колишню рідну школу зруйнували росіяни під час авіанальоту у березні 2022 року. Також зруйнували школу її подруги Василиси, з якою вони приїхали до Чернівців.

"Дві зруйновані наші школи об'єднали і утворили нову, в якій ми зараз навчаємось. Але навчання у нас частково дистанційне. Після тривалих тривог і обстрілів до школи не йдемо, а займаємось із дому. Зазвичай, тиждень вчимось нормально, тиждень дистанційно. Страшно у нас, дуже часто обстріли Шахедами, бувають КАБи скидають. Сподіваюсь, тут трохи від цього відволічемось і відпочинемо. Знайдемо нових друзів і знайомих та гарно проведемо час", - ділиться своїми сподіваннями дівчина.

Дітей зустріли на вокзалі їхні майбутні вожаті. Вони разом сіли в автобуси і поїхали до відпочинкового комплексу.

